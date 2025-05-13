https://news.day.az/unusual/1752450.html В Германии переименовывают улицы и площади в честь мигрантов - ВИДЕО В Германии дают новые, более созвучные духу и времени, названия площадям и скверам: Энвер-Шимшек-плац, Измаил-Ясар-плац и Абдуррахим-Осудоглу-парк. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Германии переименовывают улицы и площади в честь мигрантов - ВИДЕО
В Германии дают новые, более созвучные духу и времени, названия площадям и скверам: Энвер-Шимшек-плац, Измаил-Ясар-плац и Абдуррахим-Осудоглу-парк.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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