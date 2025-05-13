В Баку ликвидирован самовольно возведенный объект - ВИДЕО
В Баку ликвидирован самовольно возведенный объект.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный Комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.
"В связи с распространённой в СМИ информацией относительно установки самовольного объекта на территории вблизи двора дома №21 города Баку, Сураханского района, 5-го массива посёлка Ени Гюнешли, сообщаем следующее:
Главным Управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики был проведён градостроительный мониторинг, в результате которого было установлено, что размещение объекта на указанной территории произведено без каких-либо разрешительных документов.
В связи с выявленным нарушением Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку совместно с соответствующими органами обеспечило демонтаж и вывоз установленной будки с территории.
Благодарим жителей за бдительность и активную гражданскую позицию", - говорится в информации.
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