В Баку ликвидирован самовольно возведенный объект.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный Комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

"В связи с распространённой в СМИ информацией относительно установки самовольного объекта на территории вблизи двора дома №21 города Баку, Сураханского района, 5-го массива посёлка Ени Гюнешли, сообщаем следующее:

Главным Управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики был проведён градостроительный мониторинг, в результате которого было установлено, что размещение объекта на указанной территории произведено без каких-либо разрешительных документов.

В связи с выявленным нарушением Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку совместно с соответствующими органами обеспечило демонтаж и вывоз установленной будки с территории.

Благодарим жителей за бдительность и активную гражданскую позицию", - говорится в информации.