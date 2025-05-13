Лживые выдумки и бестолковые обвинения

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши соседи опять в истерике. Ну совершенно не думают эти люди о своем здоровье. Наверное, не знают, что нервные клетки не восстанавливаются.

Армянские СМИ выкатили очередные обвинительные новости о ликвидации памятников оккупантам и сепаратистам, ликвидируемым на освобожденных территориях Азербайджана.

На этот раз речь идет о целом комплексе различного рода мемориалов, устроенном на дороге, ведущей от "Майраберда к Тигранакерту и Акне". Используя реальные и законные топонимы, а не плоды армянской фантазии, поясним, что речь идет о дороге, ведущей от Аскерана к крепости Шахбулаг и далее к городу Агдам. В местности, где в период военной агрессии и оккупации армянской стороной было совершено множество преступлений против человечности, где продолжают находиться массовые захоронения азербайджанских стариков и детей, был создан "мемориальный комплекс". Теперь этот символ оккупации снесен. Что совершенно естественно. Но армянские медиа все равно делают вид, что произошло нечто из ряда вон выходящее, на что мировое сообщество должно обратить немедленное внимание.

Примечательно, что и на этом скопище наряду с памятниками оккупантам, "героям" сепаратистского движения и жертвам разнообразных надуманных "геноцидов", был втиснут мемориал, посвященный Второй мировой войне. Уже не раз замечено, что памятники своим преступникам армяне в Карабахе устанавливали возле мемориалов Второй мировой войны, либо добавляли такой памятник в создаваемые пантеоны. Видимо, с расчетом на некую неприкосновенность памятников негодяям в тени монументов героям Второй мировой войны. И сейчас, сообщая о сносе того или иного памятника армянским убийцам, обязательно стараются ввернуть, что заодно, дескать, был снесен и памятник героям Второй мировой войны. Память о Второй мировой для сепаратистов была чем-то вроде индульгенции, прощающей все грехи. Но это все равно не помогло сохранить память об оккупантах, устроивших ад мирным азербайджанцам на азербайджанской земле. На месте всех этих мемориалов будут строиться дороги, создаваться зеленые зоны.

Армянские СМИ также очень переживают о танке, установленном вблизи Аскеранской крепости и служившем памятником оккупации на протяжении многих лет. Снесли "геройский" танк такие-сякие азербайджанцы, ах, вандализм, ах, разрушение "культурного наследия". Из космоса, видите ли, сфотографировали и танк не увидели... Не понятно, о чем вой. Конечно же, никакого танка там давно нет. Пусть получше посмотрят из космоса, может, увидят этот танк рядом с тем, что стоял возле Шуши и служил почти тридцать лет символом армянской агрессии и "победы".

И вообще, армянским медиа нужно немного поработать над терминологией. Потому что они, видимо, не осознают, какую медвежью услугу оказывают армянству, когда говорят о танке или памятнике участникам геноцида Ходжалы как о культурном наследии. Они только подтверждают наши слова о том, что на территории Азербайджана, в частности, в Карабахском регионе никогда не было реального культурного наследия, принадлежащего армянам, и все то, что армянская сторона причисляет к "наследию", это грязные следы периода оккупации, которые будут стираться.

Проще говоря, Азербайджан проводит на освобожденных территориях генеральную уборку. Грязи оккупанты нанесли столько, что до полной очистки еще далеко. Так что у любителей спутниковых фото будет много поводов для бессмысленных истерик.