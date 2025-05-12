Слагаемые одного визита: о глубине азербайджано-турецких отношений

Автор: Акпер Гасанов

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер намерен посетить Азербайджан, и этот визит вызывает большой интерес как в регионе, так и за его пределами. Как сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, Гюлер прибудет в Баку сразу после заседания Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это крайне важное событие, особенно в нынешних геополитических реалиях.

И дело далеко не только в том, что в рамках своего визита в Баку турецкий министр планирует провести ряд двусторонних встреч, что может свидетельствовать о нарастающей динамике в развитии военного и стратегического партнерства между двумя братскими странами. Куда важнее то, что азербайджано-турецкое сотрудничество традиционно отличалось высоким уровнем доверия и координации.

При этом, Вторая карабахская война 2020 года значительно углубили это партнерство. Поддержка Турции сыграла немаловажную роль в победе Азербайджана. В частности, в ходе войны особое значение имело применение турецких беспилотников Bayraktar TB2, изменивших расстановку сил на поле боя. Это был пример войны XXI века, поразившей весь мир. Но это было далеко не все.

После окончания войны стратегическое сотрудничество не только не ослабло, но и перешло на новый уровень. Так, в июне 2021 года Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в городе Шуша историческую Декларацию о союзнических отношениях, которая официально закрепила статус Турции как стратегического союзника Азербайджана. Целый ряд пунктов данной Декларации стал веским аргументом для ряда внешних сил, помышляющих о "реванше", под коим подразумевается новая война с нашей страной.

Да, на фоне геополитической нестабильности в регионе Южного Кавказа и продолжающейся трансформации баланса сил в мире, Азербайджан и Турция совершенно осознанно и логично стремятся усилить взаимодействие между своими вооруженными силами. Это касается очень широкого комплекса действий - начиная от совместных учений и поставок вооружений и заканчивая вопросами стандартизации и совместимости армий. Да, работа в этом направлении очень важна.

Ведь, турецкая армия является второй по боеспособности и мощи армией в НАТО. Она намного сильнее армий очень многих европейских стран, которые тужатся играть важную роль на мировой политической арене. Совершенно очевидно, что эти их попытки, в условиях наличия недостаточно мощной армии, мягко говоря, выглядят очень спорно. Ведь мир уже сотрясает огромное количество войн, начиная от российско-украинской и заканчивая пакистано-индийской.

Кстати, тут важно напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением выступить посредником в разрешении конфликта в Украине. На прошлой неделе официально администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о совместных усилиях в урегулировании конфликта в Украине. Сами переговоры Эрдоган назвал продуктивными.

И вот, в нынешний четверг может состояться первая за долгое время встреча российской и украинских делегаций. И вновь, как ранее уже было, она состоится в Стамбуле. Турецкое посредничество в российско-украинской войне - это не только попытка урегулировать конфликт, но и инструмент геополитического маневра. Для Турции это путь к роли великой державы, для Азербайджана - возможность укрепить позиции в быстро меняющемся мире. И если мир действительно наступит благодаря усилиям Анкары, выиграют оба: и Турция, и ее ключевой союзник на Кавказе - Азербайджан.

Безусловно же, что на сегодняшний день сотрудничество Баку и Анкары охватывает не только военную сферу, но и политику, экономику, культуру и энергетику. Турция стала первым импортером азербайджанского газа по TANAP, а Азербайджан - одним из ключевых участников Организации тюркских государств. Совместные проекты вроде Трансанатолийского трубопровода, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и платформ регионального сотрудничества говорят о долгосрочной стратегии взаимодействия.

Вот о чем нужно помнить в контексте визита Яшара Гюлера в Баку. Близкие союзнические отношения между Анкарой и Баку означают, что дипломатические успехи Турции прямо или косвенно усиливают и позиции Азербайджана. Любая дипломатическая, военная или экономическая победа Турции на мирном треке даст Баку дополнительные аргументы в региональных конфликтах. Соответственно, любая дипломатическая, экономическая и военная победа Азербайджана усиливает позиции Турции и всего тюркского мира.