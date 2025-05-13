Автор: Лейла Таривердиева

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в понедельник официально признал Россию ответственной за крушение рейса MH17 над Украиной в 2014 году.

Согласно решению, РФ несет ответственность за крушение лайнера, выполнявшего рейс MH17, и нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию). Вердикт был вынесен в пользу истцов - Нидерландов и Австралии, подавших иск против РФ в 2022 году.

Вошедший в историю как "малазийский Боинг" пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда над восточной частью Украины был сбит средствами ПВО, находившимися на вооружении сепаратистов. В результате погибли 298 человек, среди которых были также граждане Австралии и Нидерландов. После начала войны в Украине вопрос малазийского Боинга вернулся на повестку, и весной 2022 года два государства решили обратиться с иском в ИКАО.

Отметим, что согласно Чикагской конвенции страны-члены не могут применять оружие против гражданских самолетов, находящихся в полете.

25 декабря прошлого года российская сторона в очередной раз нарушила Чикагскую конвенцию, подбив гражданский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL над Северным Кавказом, в результате чего лайнер упал в казахстанском Актау и развалился. Только благодаря профессионализму и мужеству экипажа не погибли все, находившееся на борту люди - 29 из 67-ми выжили.

Скоро трагедии исполнится полгода, но никаких подвижек в процессе следствия пока нет. Известно только то, что было известно еще в декабре и начале февраля. Хотя, если сравнить со сроками решений по малазийскому Боингу... Непосредственным виновникам Гаагский суд вынес приговор в ноябре 2022 года, через 8 лет, а ИКАО определился с виной России только 12 мая 2025-го.

Не будем забывать, что в случае с самолетом Малазийских авиалиний играла роль политическая конъюнктура, экономические интересы и прочие моменты. В нашем же случае все эти элементы отсутствуют. Никакой политики, никакого второго дна и невидимой части айсберга. Азербайджан требует справедливости вне политического контекста и своих отношений с Россией, которые, кстати, очень неплохие. В нашем случае все настолько явно, что в многолетних расследованиях нет необходимости. Не нужно пропускать через экспертизу каждый обломок фюзеляжа, чтобы доказать, что самолет был подбит и именно это стало причиной крушения. Если малазийский Боинг был сбит над территорией, где шли бои между армией Украины и силами сепаратистов, от чего были сложности с выяснением конкретных виновников, наш самолет пострадал от удара с земли непосредственно над территорией Российской Федерации, и никаких вопросов насчет того "кто виноват" быть не должно. Единственная проблема - дождаться признания вины и наказания виновных.

О том, что случилось с самолетом AZAL 25 декабря 2024 года, прекрасно знают в Росси. Еще в начале января появилась инсайдерская информация о том, что российские следователи подтвердили факт удара по азербайджанскому лайнеру системой ПВО "Панцирь С-1". Установлено, что судно подверглось воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также были выявлены конкретные лица, виновные в трагедии. Как и ожидалось, эта информация не была вынесена на официальный уровень. Чтобы заболтать правду, в российские паблики начали выбрасываться некие фрагменты из переговоров пилотов с наземными службами, которые, как сказал, комментируя эти публикации, вице-премьер Казахстана Бозумбаев, в значительной степени отличаются от содержания черного ящика.

В начале февраля комиссия по расследованию крушения самолета AZAL обнародовала предварительный отчет, подтвердив версию Баку относительно случившегося. Комиссия установила, что лайнер подвергся серьезному внешнему воздействию, в результате чего вышли из строя жизненно важные системы, что и завершилось в конечном итоге крушением Embraer-190.

Как отмечено в отчете, первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В настоящее время продолжается работа над окончательным отчетом, который, согласно Чикагской конвенции ИКАО, должен быть подготовлен в течение года после авиакатастрофы. Полгода уже прошло, осталось столько же.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 10 мая заявил журналистам, что Баку ожидает завершения расследования инцидента российской стороной. Вопрос сбитого самолета AZAL остается на повестке дня и поднимается во время всех встреч с представителями России. Та поясняет отсутствие результатов продолжением следственных действий. "Мы ждем завершения расследования в кратчайшие сроки", - заявил Байрамов.

Не предоставляет никакой новой информации и Казахстан. В Главной транспортной прокуратуре страны журналистам сообщили, что "принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела". Однако известна статья, по которой в Казахстане ведется расследование. Это часть 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Российские СМИ с еле сдерживаемым оптимизмом пишут о том, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.

Напомним, что в ноябре 2022 года окружной суд Гааги заочно приговорил виновных в крушении малазийского Боинга к пожизненному сроку и выплате родственникам погибших 16 миллионов евро. Приговорены они были не за нарушение правил безопасности, а за то, что доставили на территорию Украины орудие, из которого был сбит самолет. В том, что были приговорены именно те лица, что непосредственно сбивали лайнер, еще три года назад было много сомнений. Но обвинять погибших пилотов никому не приходило в голову. Не было также версий о птицах и кислородных баллонах.

Об ожиданиях азербайджанской стороны скажем словами Президента Ильхама Алиева, который на встрече с родными и близкими погибших под Актау заявил: "Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения".