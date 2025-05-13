Миллиардная сделка ОАЭ и США

Государственный департамент США согласовал поставку шести военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования Объединенным Арабским Эмиратам на сумму $1,32 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сделка включает поставку топливных баков, силовых установок, навигационных систем, средств предупреждения о ракетных угрозах, пулеметов, программного обеспечения и коммуникационного оборудования. По данным Пентагона, соглашение направлено на укрепление оборонных возможностей ОАЭ.