https://news.day.az/sport/1752318.html Герои чемпионата Европы выступят на Кубке мира Команда Азербайджана по акробатике примет участие на Кубке мира, который стартует 30 мая в Бургасе (Болгария).
Герои чемпионата Европы выступят на Кубке мира
Команда Азербайджана по акробатике примет участие на Кубке мира, который стартует 30 мая в Бургасе (Болгария).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав вошли смешанные пары Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, Милана Алиева - Сабир Агаев, мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов, мужская группа в составе Расула Сеидли, Риада Сафарова, Сеймура Джафарова и Абдуллы Аль-Мешаихи и женская группа в лице Незрин Зейниевой, Анахиты Баширли и Зохры Рашидовой.
Для акробатов это будет первый старт после чемпионата Европы в Люксембурге, где они завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды.
На Кубок мира заявились команды из 11-и стран.
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