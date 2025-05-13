Греческая компания высоко оценивает партнерство с Азербайджаном

Греческая компания Plastika Kritis высоко оценивает сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend инженер-агроном отдела экспорта Plastika Kritis Димитрис Милиос в ходе 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro.

"Мы работаем в Азербайджане уже более десяти лет. Наша продукция используется в современных и высокотехнологичных теплицах в районе Баку. Мы поставляем тепличную пленку с улучшенными характеристиками, способствующими повышению урожайности и качества овощной продукции. В Баку мы сотрудничаем с компанией Grow Group и очень ценим это партнерство", - сказал он.

Отметим, что международная выставка Caspian Agro проходит с 13 по 16 мая. В её рамках проводится II Международный форум аграрных инноваций. В выставке участвуют 450 компаний из 31 страны.