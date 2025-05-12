Ариф Мамедов объявлен в розыск

Главное управление полиции Баку объявило в розыск бывшего представителя Азербайджана при Совете Европы Арифа Мамедова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, против бывшего дипломата выдвинуты серьёзные обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По данным источников, Мамедову выдвинуты обвинения в присвоении имущества, злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, а также в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, транспортировке и пересылке наркотических средств.