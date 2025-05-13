Сегодня стартует 78-й Каннский кинофестиваль

Во Франции стартует 78-й Каннский кинофестиваль стартует. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой "Финикийская схема", Ари Астера с "Эддингтоном" и Йоакима Триера с "Сентиментальной ценностью". Открытие фестиваля начнется с премьеры французской ленты "Уехать однажды" режиссера Амели Боннен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На церемонии открытия почетную "Золотую пальмовую ветвь" получит легендарный американский актер Роберт Де Ниро.

Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Жюльетт Бинош. В состав вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас и Паял Кападиа, актеры Джереми Стронг, Холли Берри, Альба Рорвахер, а также писатель Лейла Слимани. Им предстоит выбрать лучший фильм из заявленных, среди которых выделяются "Новая волна" Ричарда Линклейтера, посвященная созданию культовой ленты Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", и "Два прокурора" Сергея Лозницы.

Особое внимание привлекает программа Cannes Premiere, где зрители увидят "Исчезновение Йозефа Менгеле" Кирилла Серебренникова и дебютные работы Скарлетт Йоханссон ("Элеонора Великая") и Харриса Дикинсона ("Urchin") в секции "Особый взгляд".

Но в этом году организаторы выдвинули строгое требование: никаких провокационных нарядов. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает это правило.

По словам организаторов, этот шаг призван подавить звездную тенденцию появляться на красной дорожке в "голых платьях", чтобы привлечь внимание.

Каннский кинофестиваль, проводящийся с 1946 года, стал символом мирового кинематографа. С 1952 года мероприятие проходит ежегодно в мае, собирая звезд, режиссеров и критиков со всего мира. Главная награда - "Золотая пальмовая ветвь" - вручается за лучший фильм основного конкурса, сохраняя статус одной из самых престижных кинематографических премий.