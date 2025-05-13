В рамках выставки "Caspian Agro-2025" состоялся II Международный форум аграрных инноваций. На форуме были проведены панельные дискуссии по различным отраслям сельского хозяйства.

Как сообщает Day.Az, модератор первой панельной сессии, посвященной теме "Мир после бакинской COP29: достижения, перспективы и возможности в вопросах изменения климата", руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азад Джафарли коснулся важности проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29).

Выступая на конференции, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давит Сонгулашвили отметил, что проведенная в Азербайджане COP29 внесла важный вклад в работу по борьбе с изменением климата, создала новые возможности для устойчивого развития аграрной сферы, инвестиций и торговли.

Говоря о негативном влиянии изменения климата на сельское хозяйство, министр сельского хозяйства и ирригации Сомали Мохамед Абди Хайир подчеркнул, что глобальное сотрудничество в этом направлении чрезвычайно важно, поскольку последствия изменения климата создают угрозы продовольственной и водной безопасности во всем мире.

Заместитель министра сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Абдулкадир Полат подчеркнул важность эффективного использования природных ресурсов на фоне изменения климата. Он отметил, что Турция чутко относится к вопросам окружающей среды.

В своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова подчеркнула, что лидирующие позиции в инициативах, разработанных в рамках COP29, создают уникальную возможность для превращения Азербайджана в региональный и глобальный центр агроклиматической дипломатии.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, говоря о результатах COP29, отметил, что это международное мероприятие стало поворотным моментом в истории климатических переговоров на фоне сложной геополитической обстановки. Представитель МИД подчеркнул, что на мероприятии были приняты важные и эффективные в контексте многосторонней дипломатии решения.

Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро в своем выступлении отметил, что меры, предусмотренные в рамках COP29, носят комплексный характер и формируют базу для расширения доступа к финансовым ресурсам наиболее уязвимых к изменениям климата групп фермеров, создания интеллектуальных и климатоустойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем.

В рамках форума состоялись различные панельные сессии, на которых обсуждались роль аграрных инноваций в обеспечении продовольственной безопасности, внедрение инновационных решений в повышение урожайности, способы более эффективного использования земельных и водных ресурсов, меры по борьбе с изменением климата и вопросы глобального сотрудничества в этой области.

На сессиях состоялся обмен мнениями по теме, были даны ответы на вопросы участников.