Microsoft представила концепты обновленного меню «Пуск» в WIndows 11

Компания Microsoft раскрыла детали предстоящего обновления меню "Пуск" в Windows 11 и представила разработки, от которых ей пришлось отказаться. Об этом сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия "Пуска" объединит список всех приложений с основной страницей меню и предоставит пользователям дополнительные инструменты персонализации, включая увеличенное количество закрепленных приложений и возможность отключения блока рекомендаций. Выход обновления ожидается в ближайшие месяцы.

Разработка нового интерфейса сопровождалась рассмотрением нескольких альтернативных концепций. Одной из идей было сочетание классического меню Windows 10 и современного дизайна Windows 11 с размещением списка приложений слева и недавно использованных файлов справа.

Другой вариант напоминал Windows 8, где меню занимало весь экран с выделением избранных приложений и отдельной панели для быстрого запуска сервисов, таких как Designer и PowerPoint.

Также тестировались решения с блоками "Создать" и "Для вас", которые могли отображать планируемые события, задачи и недавние файлы, однако в финальной версии они отсутствуют. Рассматривалась и интеграция с мобильными устройствами, но в итоге Microsoft оставила этот функционал приложению Phone Link.