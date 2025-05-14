Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

13 мая с 20:45 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Горисском и Чямбярякском направлениях, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.