https://news.day.az/politics/1752507.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии 13 мая с 20:45 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Горисском и Чямбярякском направлениях, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
13 мая с 20:45 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Горисском и Чямбярякском направлениях, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.
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