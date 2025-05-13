Автор: Али Гасымов

5 июня Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) намерена провести слушания по ситуации в Азербайджане, где вновь звучат голословные обвинения в нарушении религиозных прав и уничтожении армянского наследия. Однако все эти утверждения не выдерживают элементарной проверки фактами.

Ибо Азербайджан - светское государство, где на протяжении десятилетий царит межрелигиозная и межэтническая гармония. В стране мирно сосуществуют мусульмане, христиане, иудеи, представители множества национальностей и конфессий. Государство обеспечивает равные права и свободы всем своим гражданам, независимо от их вероисповедания и национальности.

На территории Азербайджана действуют более 900 религиозных общин. Среди них - 30 нехристианских и 14 христианских конфессий, в том числе Русская православная церковь, католическая церковь, баптисты, адвентисты, евангелисты. Более того, в Баку и других регионах функционируют синагоги, армянская церковь, католические соборы, и православные храмы. Одна из армянских церквей - - церковь Святой Марии в центре Баку - до сих пор находится под охраной государства. Её не только не разрушили, но и реставрировали за счет государственного бюджета.

Что касается утверждений о "разрушении армянского наследия" в Карабахе - они не подтверждены ни одним авторитетным международным источником. После восстановления суверенитета над Карабахом, Азербайджан взял под охрану все религиозные памятники в регионе, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Министерство культуры Азербайджана провело инвентаризацию всех объектов и разработало план их реставрации.

Показателен и тот факт, что именно в Азербайджане расположены единственные на Южном Кавказе горско-еврейские села, где иудеи веками живут в мире и безопасности. Азербайджан - одна из немногих стран, где никогда не было проявлений антисемитизма и уверенно можно заявлять, что никогда и не будет.

Что касается мусульман-шиитов, якобы арестованных по религиозным мотивам - это откровенная ложь. Как и в каждой стране в Азербайджане лица несут ответственность за нарушение борется с радикализмом, и арестованные за нарушение законодательства могут представлять любую религию. В стране свободно действуют десятки шиитских мечетей, огромная часть мусульманского населения являются шиитами и в этом свете обвинять Азербайджан в аресте шиитов за их религиозный взгляд просто-напросто глупо.

Азербайджан на протяжении многих лет является активным участником международного межрелигиозного диалога. Бакинский процесс, инициированный Президентом Ильхамом Алиевым, стал глобальной платформой для обсуждения межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Баку регулярно посещают религиозные лидеры из разных стран, включая США, Израиль и др.

На фоне всего этого обвинения USCIRF - не что иное, как политический инструмент давления и дезинформации. Они не основаны на фактах и игнорируют реальную картину в Азербайджане. Проблема не в религиозной свободе, а в том, что Азербайджан уверенно отстаивает свои национальные интересы, не поддаваясь внешнему диктату.