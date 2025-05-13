В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA

В Баку при поддержке Azerbaijan Airlines (AZAL), входящий в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding), начал свою работу Авиационный энергетический форум (AEF) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Это значимое международное мероприятие проводится в Азербайджане с 13 по 15 мая 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Впервые проводимый на территории Кавказа и Каспийского региона, AEF является ключевой отраслевой площадкой для мирового авиационного топливного сообщества. Форум представляет собой уникальную платформу для обсуждения энергетических вызовов, с которыми сталкивается современная авиация, и для укрепления глобального сотрудничества между авиаперевозчиками, поставщиками Устойчивого Авиационного Топлива (SAF) и другими стратегическими партнерами IATA. Кроме того, мероприятие способствует формированию партнёрских связей на пути к достижению цели авиации по нулевым выбросам CO2 к 2050 году.

На церемонии открытия, в своей приветственной речи, президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев отметил важность проведения одного из самых значимых мероприятий международной авиационной топливной отрасли именно в Баку:

"Проведение столь значимого форума в Баку является отражением растущей стратегической роли нашей страны в глобальной авиационной отрасли и в процессе энергетического перехода, а также подтверждает активное участие Азербайджана в формировании повестки устойчивого авиационного развития. Устойчивое авиационное топливо признано ключевым фактором на пути к достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году. Мы гордимся, что Баку выступает важной платформой для международного взаимодействия. В свою очередь, AZAL останется приверженным поддержке декарбонизации авиационной отрасли и будет последовательно развивать собственную повестку в сфере устойчивого развития".

На форуме собрались около 800 зарегистрированных участников, включая представителей из более чем 60 стран и более 70 авиакомпаний. В течение трёх дней - с 13 по 15 мая - в рамках AEF будут проведены многочисленные панельные дискуссии, сессии на технические и коммерческие темы. Кроме того, участники смогут пообщаться с представителями спонсоров в выставочной зоне, ознакомиться с инновационными подходами и наладить новые деловые контакты.

Отметим, что AEF, будучи ведущим отраслевым мероприятием мирового авиационного топливного сообщества, проводится по приглашению исключительно для членов IATA и её стратегических партнёров в топливной сфере.