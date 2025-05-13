https://news.day.az/world/1752243.html Китай успешно вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Об этом сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Китай успешно вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник
В публикации отмечается, что запуск был осуществлен 13 мая в 2:09 (12 мая 22:09 по бакинскому времени) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
В CASC подчеркнули, что спутник будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.
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