Китай успешно вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник

В публикации отмечается, что запуск был осуществлен 13 мая в 2:09 (12 мая 22:09 по бакинскому времени) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

В CASC подчеркнули, что спутник будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.