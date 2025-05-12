https://news.day.az/society/1752030.html Когда закончится нестабильная погода в Азербайджане? Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана предоставила данные о фактической погоде по состоянию на 11:00 12 мая. Как передает Day.Az, по всей стране были зафиксированы осадки, в некоторых районах прошли сильные ливни. Наибольшее количество осадков выпало в Гахе - 36 мм.
Когда закончится нестабильная погода в Азербайджане?
Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана предоставила данные о фактической погоде по состоянию на 11:00 12 мая.
Как передает Day.Az, по всей стране были зафиксированы осадки, в некоторых районах прошли сильные ливни. Наибольшее количество осадков выпало в Гахе - 36 мм. В Баку и на Абшеронском полуострове осадки составили до 1,5 мм.
Согласно прогнозу, нестабильная погодная ситуация в Азербайджане сохранится до вечера 15 мая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре