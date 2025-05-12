Азербайджан и Бахрейн работают над механизмом экономического сотрудничества

В рамках официального визита в Королевство Бахрейн министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте МИД в социальной сети.

Отмечается, что встреча в расширенном составе была посвящена обсуждению текущего состояния двусторонних связей и перспектив развития сотрудничества.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая политический диалог, торгово-экономические отношения и гуманитарное взаимодействие.

Было подчеркнуто значение укрепления связей за счёт взаимных визитов на высоком уровне, регулярных политических консультаций и создания устойчивого механизма экономического сотрудничества.

Министры подтвердили свою приверженность постоянной взаимной поддержке и солидарности на региональных и международных платформах, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Движение неприсоединения и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министр Дж.Байрамов проинформировал бахрейнского коллегу о ходе постконфликтных восстановительных работ в регионе, включая разминирование и усилия по обеспечению устойчивого мира.