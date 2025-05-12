Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча

Юношеская сборная Азербайджана U-21 проведет учебно-тренировочные сборы с 26 мая по 9 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда проведет тренировки в Баку с 26 мая по 2 июня, в столице Беларуси Минске с 2 по 6 июня и снова в Баку с 6 по 9 июня.

За этот период команда под руководством Айхана Аббасова проведет два контрольных матча. Первая встреча нашей сборной состоится четвертого июня в Минске с командой Беларуси соответствующей возрастной группы. Время начала и стадион проведения этого матча будут объявлены позднее.

Восьмого июня на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде наша команда встретится со сборной Черногории до 21 года. Матч начнется в 20:00.