https://news.day.az/society/1752050.html Взрыв в гянджинской квартире В Гяндже в одной из квартир прогремел взрыв. Как передает Day.Az, инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного здания. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, еще один получил травмы.
Взрыв в гянджинской квартире
В Гяндже в одной из квартир прогремел взрыв.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного здания.
По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, еще один получил травмы.
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