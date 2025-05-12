Взрыв в гянджинской квартире

В Гяндже в одной из квартир прогремел взрыв.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного здания.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, еще один получил травмы.