https://news.day.az/world/1751996.html В одной из стран Центральной Азии произошло зеслетрясение Сегодня, 12 мая, в 07:33 по местному времени (05:33 по бакинскому времени), в Нарынской области Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4.5. Как передает Day.Az, об этом сообщают кыргызские СМИ.
В одной из стран Центральной Азии произошло зеслетрясение
Сегодня, 12 мая, в 07:33 по местному времени (05:33 по бакинскому времени), в Нарынской области Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4.5.
Как передает Day.Az, об этом сообщают кыргызские СМИ.
Согласно информации Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, эпицентр землетрясения находился на территории страны - в 9 километрах от села Джаны-Талап и в 86 километрах от города Нарын.
Подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в населённых пунктах Джаны-Талап и Ак-Кия, расположенных в Ак-Талинском районе Нарынской области.
Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе уточняется.
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