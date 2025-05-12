В одной из стран Центральной Азии произошло зеслетрясение

Сегодня, 12 мая, в 07:33 по местному времени (05:33 по бакинскому времени), в Нарынской области Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4.5.

Как передает Day.Az, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Согласно информации Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, эпицентр землетрясения находился на территории страны - в 9 километрах от села Джаны-Талап и в 86 километрах от города Нарын.

Подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в населённых пунктах Джаны-Талап и Ак-Кия, расположенных в Ак-Талинском районе Нарынской области.

Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе уточняется.