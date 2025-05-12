В США раскрыли планы Трампа в турне по Ближнему Востоку

Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку посвящено вопросам бизнеса. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники из числа американских и арабских официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Его региональная повестка дня - это бизнес, бизнес и бизнес", - заявил неназванный арабский чиновник.

По данным издания, президент США "намерен вернуться домой со сделками и инвестиционными обязательствами на сумму 1 триллион долларов". В материале подчеркивается, что геополитические проблемы на повестке дня отошли на второй план. Несмотря на высказанное Трампом намерение добиться сделки о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, американское руководство "знает, что в настоящее время это нереально".