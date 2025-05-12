День рождения Саида Рустамова

Саиду Рустамову принадлежат большие заслуги в области развития и пропаганды азербайджанской национальной музыкальной культуры. Он не только выдающийся композитор, но и педагог, дирижер, общественный деятель.

Как передает Day.Az, сегодня исполняется 118 лет со дня рождения народного артиста Саида Рустамова.

Саид Али оглы Рустамов родился в 1907-м году в Иреване. В 1930-м году окончил факультет Народной музыки Азербайджанской государственной консерватории, в 1932-м году - Азербайджанский педагогический институт.

С 1931 года Саид Рустамов был концертмейстером, а с 1935 - директором и художественным руководителем оркестра народных инструментов Азербайджанского радио. В 1940-1949-х годах он был художественным руководителем и директором Азербайджанской государственной филармонии, в 1943-1948-х - руководителем редакции музыкальных передач азербайджанского Радиокомитета.

С. Рустамов опубликовал музыкальные обработки в книгах "Азербайджанские танцевальные мелодии", "Пятьсот азербайджанских народных песен", "Азербайджанские ашугские песни", "Азербайджанские народные песни", "Азербайджанские народные цвета". В 1948-1952-х годах был председателем союза композиторов Азербайджана, с 1928-го - преподавал в Бакинской музыкальной школе, в 1958-1983-х годах - в Азербайджанской государственной консерватории по классу тара. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Азербайджана.

Основными произведениями С. Рустамова являются комедии "Пятиманатная невеста", "Журавль" и "Жена начальника", кантата "Азербайджан" для соло, хора и оркестра, фантазия-кантата "Баяты курд" для народных инструментов, концерт для тара и оркестра, музыкально-драматическая композиция "Гюнешли Азербайджан" для песни, танца и оркестра народных инструментов и другие. Писал музыку к драматическим спектаклям. Им была написана музыка к спектаклям "Гаджи Гара", "Медведь-победитель разбойника" М.Ф. Ахундзаде, "Алмаз", "Невеста огня" Д. Джаббарлы, "Нушаба" А. Шаига, "Вагиф" С. Вургуна, "Низами" М. Гусейна, "Вяфа" Р. Рзы, "Утро Востока" А. Мамедханлы, "Свадьба", "Прояснение", "Обрученная девушка" С. Рахмана и др.

Но песенный жанр занимает в творчестве композитора особое место. Известные песни "Сурайя", "Сумгайыт", "Комсомол", "Я голосую за мир", "Приди", "Откуда ты?", "Сероглазая", "Ты не пришла" вышли из под его пера.

Выдающийся композитор был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств" в 1938 году, "Народный артист" в 1943 году, лауреат Сталинской премии (Государственной премии СССР) в 1951 году. Награжден орденами и медалями "Трудового Красного Знамени", "Дружбы народов" и "Знак Почета".

Саид Рустамов скончался 10 июня 1983 года в Баку, похоронен на Аллее почетного захоронения.