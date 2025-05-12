"Сумгайыт" уволил Вагифа Джавадова

Главный тренер азербайджанской футбольной команды "Сумгайыта" Вагиф Джавадов уволен.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.

Джавадов продолжит работу тренером в одной из команд клуба.

Отметим, что Вагиф Джавадов провел с "Сумгайытом" 28 игр, включая все турниры (25 в Премьер-лиге, три - в Кубке Азербайджана). В этих матчах команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.