https://news.day.az/sport/1752109.html "Сумгайыт" уволил Вагифа Джавадова Главный тренер азербайджанской футбольной команды "Сумгайыта" Вагиф Джавадов уволен. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. Джавадов продолжит работу тренером в одной из команд клуба.
"Сумгайыт" уволил Вагифа Джавадова
Главный тренер азербайджанской футбольной команды "Сумгайыта" Вагиф Джавадов уволен.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.
Джавадов продолжит работу тренером в одной из команд клуба.
Отметим, что Вагиф Джавадов провел с "Сумгайытом" 28 игр, включая все турниры (25 в Премьер-лиге, три - в Кубке Азербайджана). В этих матчах команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
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