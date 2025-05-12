Как получить бесплатное парковочное место в Баку?

Водители, желающие припарковать свой автомобиль в некоторых районах столицы Баку, оплачивают определённую сумму. Эта сумма варьируется в зависимости от зоны и территории.

Однако, помимо тех, кто платит за парковку, существуют и граждане, освобождённые от этой платы. При этом некоторые жители до сих пор не знают об этом праве.

Кому выдаётся парковочный талон?

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что жители, зарегистрированные в домах или зданиях, расположенных на расстоянии 100 метров по обе стороны дороги от организованного парковочного места, могут получить индивидуальный парковочный талон и бесплатно парковать свои автомобили на отведённых для них местах.

"Кроме того, иностранные граждане также имеют право подать заявление по адресу временной регистрации, чтобы воспользоваться этой возможностью", - отметили в ведомстве.