Состоялась жеребьевка Кубка Европы: команда Азербайджана выступит четвертой

Состоялась жеребьевка Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится 15-18 мая в Бургасе (Болгария).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании примет участие и команда Азербайджана, узнавшая порядок своего выступления. В частности, группа в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой выйдет на ковер четвертой.

В индивидуальном зачете свое мастерство покажут Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова, а у юниорок заявлены Шамс Агагусейнова и Азада Атакишиева.

Юниорскую группу составили Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Медина Аббаслы, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу.

В Кубке Европы примут участие гимнастки из 12-ти стран.