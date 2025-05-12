Состоялась жеребьевка Кубка Европы: команда Азербайджана выступит четвертой
Состоялась жеребьевка Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится 15-18 мая в Бургасе (Болгария).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании примет участие и команда Азербайджана, узнавшая порядок своего выступления. В частности, группа в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой выйдет на ковер четвертой.
В индивидуальном зачете свое мастерство покажут Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова, а у юниорок заявлены Шамс Агагусейнова и Азада Атакишиева.
Юниорскую группу составили Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Медина Аббаслы, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу.
В Кубке Европы примут участие гимнастки из 12-ти стран.
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