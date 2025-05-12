Индия планирует в июле текущего года направить в Армению вторую партию зенитных ракетных комплексов Akash.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Indian Aerospace Defence News.

Поставка осуществляется в рамках масштабного соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. Первая батарея ЗРК Akash уже была передана армянской стороне ранее.

Согласно информации New Indian Express, контракт на поставку был подписан в 2022 году и предусматривает передачу Армении 15 комплексов на сумму около 710 миллионов долларов.

ЗРК Akash является разработкой индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и представляет собой мобильную систему класса "земля-воздух", способную эффективно поражать широкий спектр воздушных целей - от истребителей и крылатых ракет до беспилотников - на дистанции до 25 км.

Одна батарея комплекса включает пассивный 3D-радар с электронным сканированием пространства, а также четыре пусковые установки, каждая из которых оснащена тремя ракетами. Все компоненты системы тесно интегрированы, обеспечивая слаженную работу по обнаружению и уничтожению воздушных угроз.

Факт продолжения поставок вооружения в регион говорит о том, что Индия, позиционирующая себя как "ответственный игрок на международной арене", поощряет наращивание военного потенциала страны-агрессора, державший Южный Кавказ в состоянии напряжения в течение 30 лет.

Кроме того, остаётся открытым вопрос: за счёт чего Армения будет рассчитываться за этот индийский металлолом Очередной долг на плечи уже обнищавшего населения? В Ереване все еще думают, что могут вести гонку вооружений с Азербайджаном. Ну-ну. Ничего не поможет. За азербайджанской армией Армении никогда не угнаться.