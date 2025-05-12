Посол Израиля назвал сроки завершения своих полномочий

Полномочия посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика завершатся предстоящим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломат подтвердил эту информацию в ответ на журналистский запрос, уточнив, что покинет страну в течение одного-двух месяцев.

"Несмотря на появившиеся слухи о завершении моей миссии, у меня ещё достаточно текущих задач. Я продолжу исполнять обязанности посла ещё какое-то время в течение этого лета", - отметил Джордж Дик.

Он также добавил, что по поводу его отъезда позже будет сделано официальное заявление.