https://news.day.az/politics/1751999.html Посол Израиля назвал сроки завершения своих полномочий Полномочия посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика завершатся предстоящим летом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломат подтвердил эту информацию в ответ на журналистский запрос, уточнив, что покинет страну в течение одного-двух месяцев.
Посол Израиля назвал сроки завершения своих полномочий
Полномочия посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика завершатся предстоящим летом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломат подтвердил эту информацию в ответ на журналистский запрос, уточнив, что покинет страну в течение одного-двух месяцев.
"Несмотря на появившиеся слухи о завершении моей миссии, у меня ещё достаточно текущих задач. Я продолжу исполнять обязанности посла ещё какое-то время в течение этого лета", - отметил Джордж Дик.
Он также добавил, что по поводу его отъезда позже будет сделано официальное заявление.
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