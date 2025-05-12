https://news.day.az/society/1752016.html В Агджабеди ураган уничтожил свадебный шатер - ВИДЕО В Агджабединском районе сильный ветер разрушил свадебный шатер. Как передает Day.Az, видеозаписи с места инцидента быстро распространились в социальных сетях. По информации, шатер, установленный во дворе частного дома в селе Аран, был поврежден порывами ветра и оказался непригодным для использования.
В Агджабеди ураган уничтожил свадебный шатер - ВИДЕО
В Агджабединском районе сильный ветер разрушил свадебный шатер.
Как передает Day.Az, видеозаписи с места инцидента быстро распространились в социальных сетях.
По информации, шатер, установленный во дворе частного дома в селе Аран, был поврежден порывами ветра и оказался непригодным для использования. В связи с этим свадебное мероприятие было приостановлено. К счастью, пострадавших нет.
Предлагаем вашему вниманию кадры с места происшествия:
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