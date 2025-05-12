В Агджабеди ураган уничтожил свадебный шатер

В Агджабединском районе сильный ветер разрушил свадебный шатер.

Как передает Day.Az, видеозаписи с места инцидента быстро распространились в социальных сетях.

По информации, шатер, установленный во дворе частного дома в селе Аран, был поврежден порывами ветра и оказался непригодным для использования. В связи с этим свадебное мероприятие было приостановлено. К счастью, пострадавших нет.

Предлагаем вашему вниманию кадры с места происшествия: