Азербайджан и Пакистан будут сотрудничать в области карантина растений

В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области защиты и карантина растений".

Законопроект включен в повестку расширенного заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Day.Az.

Согласно информации, заседание состоится 14 мая.