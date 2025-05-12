https://news.day.az/politics/1752064.html Азербайджан и Пакистан будут сотрудничать в области карантина растений В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области защиты и карантина растений".
Азербайджан и Пакистан будут сотрудничать в области карантина растений
В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области защиты и карантина растений".
Законопроект включен в повестку расширенного заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Day.Az.
Согласно информации, заседание состоится 14 мая.
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