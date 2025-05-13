Известный мировой журнал "Global Finance" определил победителей награды "Лучший банк года". Банк ABB третий раз за последние 5 лет был признан лучшим банком года в стране. Банк ABB заслужил эту награду за свою прибыльность, охват, стратегические партнерства, достижения в развитии в последние годы, инновации в продуктах и услугах, включая решения на основе искусственного интеллекта.

При оценке деятельности Банка ABB также учитывались мнения аналитиков по акциям и кредитным рейтингам, а также экспертов других банков.

Среди финансовых учреждений, которые журнал "Global Finance" объявил лучшими банками года по регионам, есть такие известные банки, как Akbank, HSBC, Commerzbank, Citibank, Raiffeisen Bank, OTP Bank и другие.

Журнал "Global Finance" существует с 1987 года. Его главный офис находится в Нью-Йорке. Журнал насчитывает более 50 тысяч читателей в 193 странах. Эта аудитория в основном состоит из руководителей крупных компаний, в том числе принимающих решения в международных финансовых учреждениях.

Награды, которые журнал ежегодно присуждает отдельным банкам, считаются стандартом доверия и превосходства в финансовом мире. Выбор победителей проводится с учетом мнений руководителей корпоративных финансовых учреждений, банкиров, консультантов по технологиям, а также финансовых аналитиков из разных стран мира. С победителями можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.