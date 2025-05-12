https://news.day.az/world/1752063.html В Турции зафиксированы два землетрясения В турецкой провинции Амасья в понедельник, 12 мая произошло два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4. Как передает Day.Az со ссылкой на Управление чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 12.23 и 12.26 по местному времени, располагался в районе Гюмюшхаджикей.
В Турции зафиксированы два землетрясения
В турецкой провинции Амасья в понедельник, 12 мая произошло два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 12.23 и 12.26 по местному времени, располагался в районе Гюмюшхаджикей.
Очаг землетрясений находился на глубине более 10 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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