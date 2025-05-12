В Турции зафиксированы два землетрясения

В турецкой провинции Амасья в понедельник, 12 мая произошло два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 12.23 и 12.26 по местному времени, располагался в районе Гюмюшхаджикей.

Очаг землетрясений находился на глубине более 10 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.