В Турции обсудят меры по полному устранению угроз терроризма

Вопрос снятия проблемы терроризма с повестки дня Турции значится одним из главных в повестке сегодняшнего заседания турецкого правительства под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az, особый акцент на заседании будет сделан на шагах, которые последуют после прекращения деятельности террористической организации РКК, чьи кровавые действия с 1984 года унесли жизни десятков тысяч турецких граждан.

Тем временем, ведущие СМИ Турции, утром 12 мая распространили новость о самороспуске террористической организации РКК.

Представители кровавой структуры объявили, что решение о прекращении вооруженной деятельности и самороспуске принято в ответ на соответствующий призыв главаря РКК Абдулла Оджалана, отбывающего пожизненное заключение на острове Имралы в Турции.

"В ответ на призыв Оджалана от 27 февраля текущего года, "правление Конгресса" РКК, собравшись на встречу 5-7 мая, приняло решение о прекращении "миссии" под названием РКК", - говорится в сообщениях турецких СМИ.