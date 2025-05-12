Алжир выгоняет 15 французских дипломатов

МИД Алжира потребовал у Франции отозвать 15 сотрудников посольства в связи с нарушениями процедуры назначения дипломатических и консульских работников. Соответствующее указание было озвучено временному поверенному в делах Франции в Алжире, сообщает Algeria Press Service (APS), передает Day.Az со ссылкой на afrinz.ru.

Службы безопасности зафиксировали назначение как минимум 15 граждан Франции на дипломатические и консульские должности без предварительного уведомления Алжира и надлежащих запросов об аккредитации. Среди них также есть два сотрудника МВД Франции, которым выдали дипломатические паспорта для облегчения въезда в североафриканскую страну.

"Эти назначения, несоответствующие принятым процедурам, <...> были произведены в то время, когда гражданам Алжира, имеющим дипломатические паспорта, было отказано доступ на территорию Франции, а два генеральных консула, назначенные на должности в Париже и Марселе, и семь других [дипломатов] уже более пяти месяцев ожидают аккредитации от французских властей. В связи с этим, алжирские власти потребовали немедленного возвращения всех французских сотрудников, назначенных в нарушение установленного порядка, в страну их происхождения", - добавили в агентстве.