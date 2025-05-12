Google вложится в атомную энергетику

Корпорация Google подписала соглашение о сотрудничестве с атомным стартапом Elementl Power занимающимся разработкой проектов в области ядерной энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт корпорации Google, соглашение предполагает инвестиции в три новые атомные электростанции суммарной мощностью 1800 МВт, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2035 году. Однако конкретные технологии, сроки и локации для строительства остаются нераскрытыми.

Заявленная мощность новых станций заметно уступает традиционным АЭС: например, введенная в 2023 году станция "Вогтл" в Джорджии обладает четырьмя реакторами общей мощностью 4500 МВт. При этом спрос на энергию со стороны дата-центров, по данным McKinsey, вырос с 30 МВт в 2015 году до 200 МВт в 2024-м, во многом из-за развития ИИ-технологий.

Elementl Power, основанная в 2022 году, пока не реализовала ни одного проекта, позиционируя себя как "технологически нейтрального" разработчика. Руководство компании, включая гендиректора Кристофера Колберта (эксперта из NuScale Power), фокусируется на малых модульных реакторах (SMR).

Это уже второе соглашение Google в атомной сфере за последние полгода. В октябре 2024 года корпорация объединилась с Kairos Power для развития реакторов на расплавной соли. Однако аналитики The Register считают, что даже такие шаги технологических гигантов вряд ли перекроют прогнозируемый к 2027 году дефицит энергии.

Рост энергопотребления Google напрямую связан с развитием ИИ. В отчете компании за 2024 год указано, что выбросы парниковых газов из-за ИИ-инфраструктуры выросли на 13 процентов за год, а с 2019 года - на 48 процентов. При этом Alphabet планирует вложить 75 млрд долларов в 2025 году в расширение дата-центров, что лишь увеличит нагрузку на энергосети.