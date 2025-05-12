https://news.day.az/politics/1752059.html В Милли Меджлисе обсудят роль Азербайджана в подъеме Глобального Юга В Милли Меджлисе (парламент) состоятся обсуждения роли Азербайджана в подъеме Глобального Юга, сообщает Day.Az. Этот вопрос включен в повестку расширенного заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 14 мая...
В Милли Меджлисе обсудят роль Азербайджана в подъеме Глобального Юга
В Милли Меджлисе (парламент) состоятся обсуждения роли Азербайджана в подъеме Глобального Юга, сообщает Day.Az.
Этот вопрос включен в повестку расширенного заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 14 мая,
Так, в комитете состоятся обсуждения на тему "Подъем Глобального Юга и Запад: роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".
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