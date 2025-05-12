Завтра стартует «Евровидение - 2025»

Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2025" стартует завтра в швейцарском Базеле.

Как передает Day.Az, шоу начнётся в 23:00 по бакинскому времени.

Азербайджан на конкурсе представит группа Mamagama, которая выступит под 10-м номером во второй части первого полуфинала. Коллектив состоит из Асафа Мишиева, Гасана Гейдара и Арифа Иманова, они исполнят композицию "Run with U".

Напомним, второй полуфинал пройдёт 15 мая, а финальное шоу - 17 мая.