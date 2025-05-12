https://news.day.az/showbiz/1752034.html Завтра стартует «Евровидение - 2025» - Под каким номером выступит Азербайджан? Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2025" стартует завтра в швейцарском Базеле. Как передает Day.Az, шоу начнётся в 23:00 по бакинскому времени. Азербайджан на конкурсе представит группа Mamagama, которая выступит под 10-м номером во второй части первого полуфинала.
Завтра стартует «Евровидение - 2025» - Под каким номером выступит Азербайджан?
Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2025" стартует завтра в швейцарском Базеле.
Как передает Day.Az, шоу начнётся в 23:00 по бакинскому времени.
Азербайджан на конкурсе представит группа Mamagama, которая выступит под 10-м номером во второй части первого полуфинала. Коллектив состоит из Асафа Мишиева, Гасана Гейдара и Арифа Иманова, они исполнят композицию "Run with U".
Напомним, второй полуфинал пройдёт 15 мая, а финальное шоу - 17 мая.
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