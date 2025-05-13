Некоторые школьники в Азербайджане будут сдавать экзамены по-новому

В Азербайджане запланировано проведение мониторинговых экзаменов для учащихся 4-6 классов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров в беседе с журналистами.

По его словам, главная цель экзаменов - оценить качество преподавания и уровень усвоения учебного материала. В мониторинге примут участие свыше 310 тысяч школьников по всей стране.

Впервые в этом году около 10 тысяч учащихся пройдут тестирование в электронном формате, что станет шагом к цифровизации школьной системы оценки знаний.