https://news.day.az/society/1752335.html Некоторые школьники в Азербайджане будут сдавать экзамены по-новому В Азербайджане запланировано проведение мониторинговых экзаменов для учащихся 4-6 классов. Об этом сообщил директор Агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров в беседе с журналистами, передаёт Day.Az. По его словам, главная цель экзаменов - оценить качество преподавания и уровень усвоения учебного материала.
Некоторые школьники в Азербайджане будут сдавать экзамены по-новому
В Азербайджане запланировано проведение мониторинговых экзаменов для учащихся 4-6 классов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров в беседе с журналистами.
По его словам, главная цель экзаменов - оценить качество преподавания и уровень усвоения учебного материала. В мониторинге примут участие свыше 310 тысяч школьников по всей стране.
Впервые в этом году около 10 тысяч учащихся пройдут тестирование в электронном формате, что станет шагом к цифровизации школьной системы оценки знаний.
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