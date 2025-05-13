Дорогая ошибка

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Как бы пафосно это ни звучало, но Индия - вечно обиженный гигант с амбициями сверхдержавы и технологиями уровня PowerPoint - снова решила заявить о себе на мировой арене. На этот раз - через поставки "чудо-оружия" в Армению, вторую батарею зенитных ракетных комплексов Akash. Да-да, тех самых, о которых индийские СМИ пишут с восторгом, как будто речь идёт о прорыве в гиперзвуковом оружии, а не о старом советском наследии, покрытом новой краской и гордостью за то, что "мы тоже можем".

Что ж, Армения, очевидно, решила сыграть ва-банк и вооружиться тем, чем вооружаются страны, у которых ни союзников, ни систем ПВО, ни шансов в реальной войне. Контракт на 710 миллионов долларов - в масштабах армянской экономики почти как покупка Bugatti для езды по просёлочной дороге. Но главное - не результат, главное - участие, особенно если поставщик - страна, где ракеты чаще взрываются на старте, чем достигают цели.

Так что теперь Ереван может спать спокойно: защита неба доверена тем, кто до сих пор не может определиться, кто у них главный враг - Пакистан, Китай или здравый смысл.

... Хотя, так и быть, с чего бы начать? Может, с того, что Индия продаёт Армении сырой, морально устаревший и не обстрелянный ЗРК, а Ереван это принимает с видом утопающего, хватающегося за сломанное весло от утлой лодки? Или с того, что весь этот "контракт века" - трагикомедия геополитических недоумков, где одни выдают провинциальную инженерную поделку за чудо-технологию, а другие - надеятся удержать оборону ею против настоящих дроновых армад XXI века?

Индийский Akash - это почти анекдот. Система с внешним видом советского образца 80-х годов и душой мумбайского пластика. Да, дальность 25 км. Да, Mach 2.5. И? Это смешно на фоне современных угроз. Akash - это не NASAMS, не SPYDER и даже не китайский HQ-16 или ZR-9. Это громоздкая труба, нацеленная в небо и молящаяся, чтобы цель не меняла траекторию. Наведение? Радиокомандное. Добро пожаловать в XX век, господа!

Электронная война? Глушится одной фразой на азербайджанском. Маневренные цели? Только если они любезно летят по прямой. FPV-дроны? Да он их даже не увидит. Akash - это пугало в мире беспилотных роя.

Но Индия в восторге: "Мы выходим на экспортный рынок!" - кричат в DRDO, как дети, впервые продавшие картонный самолетик соседу. Это не экспорт, это утечка экспериментального барахла на живой полигон.

Но настоящий позор - не у Индии. Настоящий позор - это Армения. Вдумайтесь: страна, дважды проигравшая войну за пять лет, с рухнувшей советской ПВО и потерянной поддержкой Москвы, покупает вооружение у державы, которая до сих пор не может защитить собственные пограничные зоны от китайских вторжений. Армения не выбирает - она хватает всё, что шевелится, потому что тонет. Но дело в том, что Akash - это не спасательный круг. Это камень на шею.

Что дальше? Селфи армянских офицеров на фоне установки? Утешительные брифинги в стиле "не всё так плохо", когда первые дроны пройдут над нею как нож сквозь масло? Армения стала не союзником Индии, а её подопытным кроликом с мишенью на спине. Ни одна уважающая себя страна не соглашается стать тестовой площадкой для непроверенной техники в реальной войне, где противник имеет HISAR, Barak, Harop, Bayraktar и разведывательные спутники.

Индия решила играть в большую геополитику, но делает это на уровне глухой слепой шахматистки из сельсовета. Akash в Армении - это даже не вызов Турции и Азербайджану, это неловкая попытка покричать "и я тут важный!" в клубе тяжеловесов. География, логистика, безопасность поставок, сервис? Всё проигнорировано. Индийские генералы, похоже, думают, что ПВО можно телепортировать из Раджастана в Масис.

А теперь представьте: первая же атака, первый налёт - и Akash не реагирует, или сбивает один дрон из двадцати. Результат? Фиаско с глобальным эхом. Репутационный обвал, насмешки экспертов, закрытие дверей в экспортные рынки. А армяне снова с обломками в руках и выжженной зоной вокруг базы.

Если Akash не выдержит испытания, Армения лишится последнего мифа о выходе из российской зависимости. Заменить Кремль на Дели - не стратегия, а паника. Индия будет унижена на весь оборонный мир. Южный Кавказ получит новую гонку вооружений - с ещё более агрессивной турецко-азербайджанской реакцией.

Чтобы понимать всю глубину абсурда, достаточно взглянуть не на рекламные буклеты, а на реальные характеристики Akash. Эта система, родом из 1990-х, когда Индия мечтала о собственном "аналоге С-125", изначально задумывалась как внутренний компромисс между нищетой и амбицией. Гигантский проект DRDO (индийской организации оборонных разработок) тянулся два десятилетия. В итоге получили тяжёлую, капризную, неудобную в эксплуатации платформу с ограниченной маневренностью и пугающе простой логикой наведения. В современном бою - это просто мишень на колёсах.

Никакой сверхмодульности, никакой адаптации к многовекторным угрозам, никакой интеграции с современными разведывательными сетями. Akash - это уставший советский солдат в бронежилете из фанеры, которому дали указку и велели отгонять беспилотники. Он может выглядеть как грозная батарея, но работает - как аутсайдер на экзамене, путающий кнопку "пуск" с чайником.

Именно поэтому Индия так отчаянно хочет его продать. Не чтобы укрепить кого-то, а чтобы спихнуть излишки. Армения же - идеальный адресат: бедная, ослабленная, отчаявшаяся и... не вникающая. Не спрашивающая. Лишь бы дали. И дали - то, что никто больше не хочет брать.

Теперь о геополитических мечтах Индии, которые пытаются обернуть это фиаско в "многоходовку". Нью-Дели тешит себя идеей, что может расширить стратегическую проекцию от Гималаев до Черного моря. Им хочется быть не просто поставщиком лекарств и ИТ-услуг, а силой, способной входить в зоны нестабильности, навязывать свои правила, вооружать и формировать зависимости.

Армения тут - не партнёр, а тестовая кукла, "южнокавказский клиент" в индийском понимании: плати, благодарно кивай, выполняй нужные месседжи. Но Индия забывает: Южный Кавказ - не учебная площадка, а пересечение интересов Турции, России, Ирана, Азербайджана, Китая и теперь ещё Израиля и стран Персидского залива. Приехать в этот регион с чемоданом неработающих ПВО и воображать себя стратегом - это как выйти на ринг с боксёром в костюме Йоги и уверовать, что мантры помогут.

Это уже не просто ошибка - это интеллектуальное банкротство. Дели наивно полагает, что на Кавказе можно сыграть по лекалам своих старых африканских связей: дать оружие, получить лояльность, зацепиться за рынок. Но здесь иная игра. И гораздо жёстче. Один провал - и тебя не просто выталкивают, тебя хоронят в дипломатической репутации.

Теперь о "партнёрстве" Армении и Индии. Это не сотрудничество - это обоюдное заблуждение, основанное на иллюзиях.

Армяне надеются, что Индия компенсирует провал России; что её оружие - дешевле, но не хуже, и что благодаря Дели удастся выпросить политическую защиту, включая "позицию в ООН", которую никто всерьёз не воспринимает.

А индусы думают, что Армения станет "форпостом"; что оттуда можно влиять на Иран и Россию, и что сотрудничество укрепит их авторитет среди стран ЕАЭС и СНГ.

На деле же Армения слишком слаба, чтобы быть форпостом. Индия слишком далека, чтобы иметь влияние. Их связи - это союз маргиналов, вечно вторичных и запаздывающих, вечно ищущих признание, но не способных его заслужить.

Индийские эксперты хвалятся: "Теперь в Армении будут наши военные инструкторы!" Звучит почти как угроза. Что они там будут делать? Учить армян, как не доводить радар до перегрева? Или как не запускать ракету в грозу? И это при том, что индийская армия сама на грани нервного срыва, находясь между Китаем, Пакистаном и внутренними протестами.

Итак, подводим промежуточную черту:

- Индия экспортирует недоработанный макет, выдавая его за технологическое достижение.

- Армения принимает его с лицом сироты, впервые получившего подарок, но не осознающего, что внутри - кирпич.

- Южный Кавказ получает нового дилетанта на поле геостратегической игры, у которого нет ни силы, ни дальновидности, ни защиты.

А теперь представим, что Akash сбоит при первом применении. Что дрон-камикадзе проходит сквозь батарею и уничтожает её. Что останется? Разбитое "партнёрство", затоптанная репутация Индии, новая волна дестабилизации и уверенность всех сторон: доверять этим двоим больше нельзя.

На фоне акта индийско-армянского безумия в Баку и Анкаре не бьют в набат - они смотрят и улыбаются. Потому что с их стороны поле боя - это не лаборатория, а цех серийного уничтожения целей. Именно Турция и Азербайджан создали региональный стандарт современной войны: комбинация спутниковой разведки, беспилотников, систем РЭБ, мобильных ПВО и наземных групп быстрого реагирования. Это не оборона - это танец высокотехнологичного нападения, которому нечего противопоставить индийский Akash.

Зададимся вопросом: сколько продержится армянский расчёт ЗРК в условиях массированной атаки с воздуха? Не дней. Не часов. Минут. FPV-дроны за 300 долларов, управляемые с планшета, делают с такими системами то, что пьяный подросток делает с витриной супермаркета - весело, быстро и безнаказанно. Akash, чей блок управления - это открытая мишень для РЭБ, превратится в статичную могилу в прямом эфире.

А пока армяне и индусы празднуют геополитическую свадьбу с пластиковыми кольцами, Турция продолжает обучение азербайджанских офицеров в Konya, развёртывает новую генерацию HISAR-O+ и модернизирует системы слежения, интегрированные в дроны Bayraktar TB3. А Азербайджан - как бы между делом - тестирует связку израильских Barak-8 и Sky Dew, которые отслеживают цели до линии старта. Где в этой реальности место Akash? В музее недоразумений. Или на складе - в коробке с надписью "не включать без экстремальной нужды".

Нью-Дели совершает стратегическую ошибку, пытаясь влезть в зону, где Турция - не просто актор, а архитектор. Южный Кавказ - не нейтральная территория, это периметр, где Турция на правах регионального лидера де-факто определяет правила игры. Прийти туда с предложением "нового партнёрства" с Ереваном - всё равно что принести флаг соперника на бакинский стадион.

Азербайджан не торопится шуметь. Он умеет ждать. Потому что он знает, как работает армянская военная машина: медленно, неэффективно, под прессом внутренних конфликтов и без ясной доктрины. Akash для Баку - это подарок. Подарок, который не нужно атаковать сразу. Надо дождаться - когда Армения развернёт системы, покажет позиции, создаст логистику, начнёт гордо о них рассказывать. И вот тогда...

...удар будет точечным, с демонстрацией слабости, с видеодоказательствами, с выведением из строя целого "щитового сегмента" за одну ночь. Азербайджан играет как хирург: без эмоций, но с максимальной точностью. Он не будет спорить с индийскими заявлениями - он опровергнет их на поле боя.

Эта сделка - воплощённый фарс эпохи геополитического дилетантизма. Армения, ведомая страхом, и Индия, ведомая самодовольством, сошлись в моменте, который может стать феерическим провалом для обеих. Akash - это не щит, а рекламный щит на фронте, который ждёт первого удара, чтобы обнажить всю свою хрупкость.

А когда он обрушится, никто не скажет "мы не предупреждали".

Армения сегодня - это некролог собственной субъектности, написанный почерком иностранных контрактов.

Её ПВО - это витрина чужих ошибок. А Akash - это не защита, а гробовая доска с флагом Made in India, которая закроет очередную главу армянской трагедии.