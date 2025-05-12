Звезды азербайджанского футбола встретятся на поле в Баку

Состоится Legend Cup, посвященный чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, матч между легендами футбола страны будет организован Федерацией мини-футбола Азербайджана.

Legend Cup между "Нефтчи-2000" и "Тренерами Премьер-лиги" состоится 19 мая на Национальной гимнастической арене.

Встреча начнется в 20:00.