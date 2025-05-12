https://news.day.az/sport/1752040.html Звезды азербайджанского футбола встретятся на поле в Баку Состоится Legend Cup, посвященный чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, матч между легендами футбола страны будет организован Федерацией мини-футбола Азербайджана.
Звезды азербайджанского футбола встретятся на поле в Баку
Состоится Legend Cup, посвященный чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, матч между легендами футбола страны будет организован Федерацией мини-футбола Азербайджана.
Legend Cup между "Нефтчи-2000" и "Тренерами Премьер-лиги" состоится 19 мая на Национальной гимнастической арене.
Встреча начнется в 20:00.
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