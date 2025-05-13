Пользователей iPhone призвали срочно обновить iOS

Компания Apple выпустила iOS 18.5, в которой было устранено более 30 опасных уязвимостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал 9to5Mac.

Согласно официальному сайту Apple, iOS 18.5 закрывает более 30 уязвимостей Bluetooth, FaceTime, CoreAudio, AppleJPEG и других функций. В обновлении также значится патч для iPhone 16e, устраняющий проблему с базовой полосой частот.

"Как всегда, мы рекомендуем как можно скорее обновить устройства Apple до последних версий программного обеспечения. Это гарантирует, что вы всегда будете использовать самое безопасное программное обеспечение на своем устройстве", - заключили в 9to5Mac.

Кроме того, как сообщает The Verge, пользователи старых iPhone 13 mini, Pro и Pro Max после установки iOS 18.5 могут воспользоваться услугой передачи сообщений через спутниковую связь T-Mobile. Причем тестовый доступ предоставляется бесплатно до июля. Услуга реализована на базе технологии Starlink и пока ограничена рынком США.

Apple уточняет, что функция работает исключительно в рамках сервисов мобильных операторов, в то время как собственный спутниковый сервис Apple, включая "Экстренный вызов - SOS", остается доступным только для iPhone 14 и новее.

Кроме спутниковых сообщений, в iOS 18.5 появились другие нововведения, среди которых уведомления родителей при вводе ребенком пароля для доступа к "Экранному времени", опция "Купить через iPhone" в приложении Apple TV на других устройствах, исправление ошибки приложения Apple Vision Pro, вызывавшей черный экран, и более мелкие изменения.