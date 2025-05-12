Страна Европы заявила об отказе от вступления в НАТО

Австрия не рассматривает возможность вступления в НАТО. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил новый канцлер Кристиан Штокер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вступление в НАТО не рассматривается Австрией", - сказал он.

В 1955 году Австрия согласилась закрепить в своей конституции положение о нейтралитете, чтобы положить конец послевоенной оккупации страны. По данным Euractiv, Австрия, чьи военные расходы в прошлом году составили около 1 процента ВВП, занимает одно из последних мест в Европе по объему инвестиций в оборону.