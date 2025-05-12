https://news.day.az/tourism/1752068.html Азербайджан возобновляет прямые авиарейсы с этой страной Возобновляются авиарейсы из Азербайджана в Пакистан и Индию. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии". "В связи с отменой ограничений в воздушном пространстве Пакистана и Индии, рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в указанные страны постепенно возобновляются.
Азербайджан возобновляет прямые авиарейсы с этой страной
Возобновляются авиарейсы из Азербайджана в Пакистан и Индию.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии".
"В связи с отменой ограничений в воздушном пространстве Пакистана и Индии, рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в указанные страны постепенно возобновляются.
Отметим, что запланированный на сегодня авиарейс AZAL в Лахор (Пакистан) будет выполнен по расписанию.
При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected]", - говорится в сообщении.
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