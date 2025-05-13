IATA отмечает динамичное развитие авиационного сектора Азербайджана

Ожидается рост авиационного рынка Азербайджана на 40 процентов в следующем десятилетии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала старший экономист Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Майя Марчиняк (Maja Marciniak) в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, насколько стремительно развивается авиационный рынок Азербайджана. Он не просто обогнал мировые показатели, но и опередил темпы роста стран Восточной Европы за последнее десятилетие. Если заглянуть в будущее, то в течение следующего десятилетия мы прогнозируем рост ещё на 40 процентов. Речь идёт о числе пассажиров, вылетающих из Азербайджана. Мы наблюдаем высокую динамику как со стороны въездного потока, так и со стороны вылетающих путешественников", - сказала она.

Марчиняк отметила, что значительная часть этого роста трансформируется в доходы, которые получают авиакомпании.

"Речь, конечно же, идёт о выручке самих авиаперевозчиков - от грузоперевозок, пассажирских рейсов, туристических услуг", - сказала она.