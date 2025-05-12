К сведению велосипедистов и скутеристов

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел призвал велосипедистов и пользователей электросамокатов соблюдать правила дорожного движения в связи с учащающимися случаями опасного вождения.

Как сообщает Day.Az, в ЦИУТ подчеркнули, что управление велосипедами и электросамокатами часто сопровождается резкими маневрами и хаотичным пересечением проезжей части, что приводит к аварийным ситуациям для других участников движения, в том числе пешеходов. Подобные нарушения фиксируются камерами видеонаблюдения.

Согласно действующему законодательству, велосипедисты обязаны передвигаться по выделенным велодорожкам. В случае их отсутствия они должны использовать край проезжей части или обочину, придерживаясь правой стороны. Также важно, чтобы велосипеды были в технически исправном состоянии, а их владельцы использовали защитные шлемы. Велосипедисты обязаны следовать знакам и разметке, а на нерегулируемых перекрёстках уступать дорогу транспортным средствам.

Пользователи электросамокатов и малых электрических транспортных средств могут двигаться по велодорожкам, а также в парках, дворовых территориях и жилых зонах. На автодорогах им разрешено передвигаться только по правому краю, соблюдая требования дорожных знаков и разметки. На нерегулируемых пересечениях велодорожек с проезжей частью им необходимо уступать дорогу не только автомобилям, но и пешеходам.

МВД напоминает, что любое нарушение ПДД может привести к ДТП. Например, один из зафиксированных случаев показывает, как велосипедист внезапно врезался в легковой автомобиль, после чего упал и стал притворяться травмированным.