Экономика Азербайджана продолжит рост

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогнозы по росту ВВП Азербайджана, опубликованные в февральском выпуске доклада "Региональные экономические перспективы", передает Day.Az.

Согласно майскому выпуску прогноза, ЕБРР ожидает, что в 2025 году ВВП Азербайджана вырастет на 3 процента, а в 2026 году рост замедлится до 2,5 процента.

При этом в 2023 году данный показатель составил 1,4 процента, а в 2024 году - 4,1 процента.

"Экономика Азербайджана демонстрировала уверенный рост в 2024 году благодаря развитию ненефтяного сектора и государственным инвестициям. Реальный ВВП увеличился на 4,1 процента в 2024 году по сравнению с 1,4 процента в 2023 году, при этом рост ненефтяного сектора составил 6,2 процента против 3,7 процента в 2023 году. Основными драйверами ненефтяного роста стали строительство, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и туризм. Экономическая активность поддерживалась ростом реальных доходов населения и инвестициями в инфраструктуру, а нефтегазовый сектор вернулся к росту в марте 2024 года благодаря увеличению добычи газа для удовлетворения спроса в Европе. В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос всего на 0,3 процента в годовом выражении против 4 процентов за аналогичный период 2024 года, поскольку снижение производства в нефтегазовом секторе нивелировало устойчивый рост в ненефтяной сфере", - говорится в отчете.

В то же время ЕБРР отмечает, что инфляция оставалась сдержанной, колеблясь от 0 процентов в годовом выражении в апреле 2024 года (самый низкий уровень за более чем девять лет) до 5,9 процента в марте 2025 года. Последнее ускорение было вызвано ростом цен на продукты питания и услуги, однако инфляция остается в пределах целевого коридора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) - 4 процента (±2 процента).