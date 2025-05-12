https://news.day.az/society/1752190.html В двух посёлках Баку временно не будет газа В посёлках Маштага Сабунчинского района и Гызылдаш Карадагского района будут проводиться ремонтно-монтажные работы на существующих газовых линиях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В двух посёлках Баку временно не будет газа
В посёлках Маштага Сабунчинского района и Гызылдаш Карадагского района будут проводиться ремонтно-монтажные работы на существующих газовых линиях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Указано, что с 10:00 утра 13 мая 2025 года и до завершения работ в части указанных посёлков будет временно приостановлена подача газа.
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