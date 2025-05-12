В Положение о Координационной комиссии по информационной безопасности внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, из Положения исключен пункт о том, что функции постоянно действующего секретариата при комиссии осуществляет Государственная служба специальной связи и информационной безопасности.