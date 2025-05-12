https://news.day.az/officialchronicle/1752101.html В Положение о Координационной комиссии по информационной безопасности внесены изменения - Указ В Положение о Координационной комиссии по информационной безопасности внесены изменения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
В Положение о Координационной комиссии по информационной безопасности внесены изменения - Указ
В Положение о Координационной комиссии по информационной безопасности внесены изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, из Положения исключен пункт о том, что функции постоянно действующего секретариата при комиссии осуществляет Государственная служба специальной связи и информационной безопасности.
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