Президент Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки РПК

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки РПК.

Как сообщает Day.Az, глава государства в публикации в социальной сети Х написал: "Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим Братом - Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.

Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим Братом цели "Турция без терроризма", - результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения".