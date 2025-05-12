Австралийский юрист впечатлен быстрым восстановлением Карабаха

Работа по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана идет очень быстрыми темпами.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend австралийский юрист Стивен Блайт (Steven Blythe) в ходе своего визита в Карабах.

"Мое образование в области права и географии позволяет мне оценить, как ведется планирование и строительство инфраструктуры не только в Агдаме, но и в других городах. Мы уже побывали в Ханкенди, а сейчас находимся в Шуше. Повсюду идет восстановление. Однако ущерб, причиненный этим территориям, колоссален.

Многое приходится восстанавливать с нуля, некоторые объекты невозможно восстановить вовсе. Но, находясь в Шуше последние два дня, я своими глазами увидел масштабы разрушений и невероятные усилия, которые прилагает азербайджанский народ для возрождения этих земель. Люди работают и днем, и ночью. Впечатляет, с какой скоростью идет процесс", - сказал он.

Блайт выразил уверенность, что уже через несколько лет можно будет увидеть эти города полностью восстановленными, процветающими, а жителей - вернувшимися к нормальной жизни.

По его словам, Азербайджан производит впечатление прогрессивной страны, где ресурсы направлены на развитие инфраструктуры, эффективное использование земли и устойчивое движение вперед.